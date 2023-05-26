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كشفت بعض التقارير الإعلامية الإسبانية، آخر تطورات المفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن التعاقد معه في فترة انتقالات الصيف القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو القادم، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانا.

وقال فيليكس دياز الصحفي في جريدة «ماركا» الإسبانية، في تصريحاته لـ قناة «Sbc» السعودية: «كما أكدت لكم سابقا أن رونالدو سيلعب مع النصر، أؤكد لكم الآن أن ميسي سيلعب مع الهلال في الموسم القادم».

وأضاف: «الصفقتان انتهت منذ أيام، ميسي وزميله بالمنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا سيقودان هجوم الهلال في الموسم الجديد».

وبسؤاله عن حقيقة وجود مفاوضات بين المدرب لويس إنريكي وإدارة الهلال السعودي، قال: «إنريكي اتخذ قراره في وقت سابق أنه لن يدرب في الدوري السعودي».