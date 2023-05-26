وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن هذه الزيادة ستدر للخزانة العامة للدولة مبلغ أربعة مليارات جنيه، حيث ستكون الضريبة 27.5% بدلا من 25%.وأشار إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50%، موضحا أنّ هذه الخطوة يستفيد بها أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.ولفت إلى أن رفع الحد الضريبي يعني فقد ضريبة بقيمة عشرة مليارات جنيه.وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.إطلع على مزيد من التفاصيل من هنا: