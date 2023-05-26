 «أنا آسف».. صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد غياب ليفربول عن المشاركة في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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«أنا آسف».. صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد غياب ليفربول عن المشاركة في دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:39 ص

علق محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول ومنتخبنا الوطني، على غياب الريدز عن النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وفقد فريق ليفربول فرصته في التأهل لمسابقة دوري الأبطال بشكل رسمي، بعدما اتسع الفارق بين نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع والريدز إلى 4 نقاط مع تبقي مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أنا محطم تمامًا.. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لما حدث، كان لدينا كل ما نحتاجه من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا العام القادم وفشلنا».

وأضاف: «نحن ليفربول والتأهل للمنافسة الأوروبية هو الحد الأدنى، أنا آسف لجماهيرنا ولكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة.. نحن خذلنا أنفسنا وخذلنكم».

 

 


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