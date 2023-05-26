مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر تشهد فترة ذهبية غير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تشهد فترة ذهبية غير المسبوقة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، معقبا: «قرارات الرئيس حركت مجتمع الأعمال، منذ شهور يتحرك على جميع الأصعدة، وكل رجال الأعمال يسعون لاستغلال الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة».

جاء ذلك تعليقا على دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين المحليين والأجانب؛ للمشاركة في مشروعات الدولة واغتنام الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والصناعية، وذلك على هامش افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة اليوم الخميس.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الخميس، عن سعادته البالغة بالإشراف على لجنة الاستثمار بالحوار الوطني في ظل ما تشهده الدولة من الزخم الموجه نحو دعم الاستثمار والمستثمرين سواء بالمشاركة أو التشغيل.

وتابع: «هناك مستثمرون أجانب يسعون الآن للمشاركة في مشروعات الثروة السمكية مع الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات»، مؤكدا أن عنصر الترويج والتسويق للمشروعات هو ما ينقص الدولة اليوم.

وشدد على ضرورة استغلال ما تقدمه الدولة من فرص ذهبية في مجال الاستثمار، على حد وصفه والبدء في الترويج لهذه المشروعات، قائلا: «والله في مستثمرين نفسهم يشتغلوا في مصر، لازم نعقد اجتماعات ولقاءات مع المستثمرين ونعرض عليهم الفرص المتاحة، ما ينقصنا الآن هو الجانب التنفيذي».