أمين الخطة والموازنة يوضح حقيقة فرض رسوم «100» جنيه على المسافرين

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الخاصة على قانون إضافة ضريبة الدمغة، بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الدولة؛ ينطبق على خروج الأجانب وليس المصريين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس: «المبلغ حتى الآن 50 جنيهًا وسارٍ على الأجانب، وتم زيادته إلى 100 جنيه -وليس له علاقة بالمصريين- وفقا لرد وزارة المالية».

وشدد من جانبه على ضرورة مراعاة الحكومة القوانين التي تصدرها الحكومة، لا سيما ما يتعلق منها بالرسوم والموارد التي من شأنها ان تزيد من معاناة المواطنين، معقبا: «كنا منتظرين إعادة النظر في الرسوم والضرائب بشكل عام، لكن للأسف فوجنا على العكس بقانون جديد».

وأوضح أن القانون؛ سوف يمنح الدولة موارد إضافية لحصيلة الضرائب تقدر بـ 5 مليار جنيه، وفق تقديرات وزارة المالية، مضيفا: «سيكون جزء منها لسد عجز الموازنة، والإنفاق على مختلف الأمور».

من جانبه انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى؛ موافقة خطة البرلمان على القانون قائلا: «الـ 5 مليارات أين ستذهب لإنفاقات المؤتمرات التي تعقد في مصر، أم الافتتاحات، هناك مصاريف شتى للحكومة، وإحنا شايفين الدولة مبحبحة كثير في انفاقتها على التجمعات والمؤتمرات» حسب قوله.

وناشد الحكومة؛ بضرورة إصدار رد قاطع على حقيقة رسوم المئة الجنيه المفروضة على المغادرين من المطارات المصرية.