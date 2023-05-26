هاجم الإعلامي إبراهيم عيسى دار الإفتاء المصرية، على خلفية إصدار الأخيرة فتوى بشأن حرمانية التهرب من دفع الضرائب، متسائلا: «ما علاقة دار الإفتاء بالضرائب؟ وليه حرام؛ هل الضرائب كانت في الإسلام؟».

واستنكر خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، استخدام الدين في الاقتصاد، قائلا: «ما علاقة دار الإفتاء، إدخال الدين والفتي أصبح في كل حاجة سواء نقل أعضاء أو ضرائب ورسوم، وتنظيم مرور.. ليه؟! إلا لو أنت في دولة دينية، أين العمل بحديث الرسول: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)».

وجدد طرح تساؤلاته: «ما علاقة الاقتصاد بالدين أو المرور بالدين؟» متابعا: «الفتي أصبح في كرة القدم، وكل حاجة فتي، وطبعا ليست دار الإفتاء التي تفتي لأنها أكثرها استنارة، عندنا الفتاوى الصادرة من الشيوخ ومواقع النت والجماعات الإسلامية وداعش».

وعلق على البيانات التي تصدرها دار الإفتاء بشأن الرد بالفتوى على ملايين الطلبات كل عام، قائلا: «يقولوا على سبيل الفخر نستقبل مئة مليون طلب فتوى أو بنصدر 3 ملايين فتوى، هذه مجتمعات مشلولة لا تشغل عقلها غير مثقفة أو متعلمة، لا تعلم دينها من الأساس مجتمعات مهووسة بنوع من المرض النفسي اسمه الهوس الديني، بقالنا 40 سنة شغالين في الهوس الديني».

وأكد أن ثقافات الشعوب تمثل القوة الدافعة الضامنة الوحيدة اتجاه التقدم أو التخلف، مدللا رأيه بأن الثقافة النازية في المجتمع الألماني خلال فترة حكم هتلر والثقافة الفاشية مع موسوليني في إيطاليا؛ أدت إلى تدمير العالم، موضحا أن المؤسسات الدينية؛ أصبحت ظهيرًا للتسليف والتطرف وليست للتنوير.

يشار إلى إصدار دار الإفتاء المصرية؛ فتوى أول من أمس الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تضمن نصها الإجابة على تساؤل: «ما حكم الشرع في التهرب من الضرائب والجمارك؟.. لا يجوز شرعًا التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها، وكذلك يجب على الموظف المختص مراعاة الواقع في التقدير وفق اللوائح والقوانين والتجرد عن الهوى».