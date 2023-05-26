مهاجم مانشستر يونايتد: «جماهيرنا سعيدة بعدم تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال»

أعرب المهاجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد، عن سعادته بعد حسم فريقه التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد فاز على نظيره تشيلسي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنانديز في تصريحات لـ شبكة «Sky Sports» الإنجليزية: «قدمنا موسمًا جيدًا، ولكنه ليس خاليًا بسبب رغبتنا في تحقيق المزيد، كان بإمكاننا المنافسة على الدوري، ولكن بعد ذلك أصبح هدفنا الإنهاء بالمراكز الأربع الأولى».

وأضاف: «الجماهير يعلمون أهميتهم لنا، انتصرنا بالكثير من المباريات على أرضنا بسببهم، أعلم أن الجماهير سعيدة بأن ليفربول لن يتأهل لـ دوري أبطال أوروبا ولكن هذا لا يهمنا، المهم أننا حققنا هدفنا».

وأتم: «مباراتنا أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد تعني لنا الكثير، ونريد تحقيق البطولة لأنها مهمة في إنجلترا، وإذا حققناها سنمنع السيتي من الثلاثية، ولكن لدينا رغبة بتحقيق هذه البطولة على الصعيد الشخصي كلاعبين أيضًا»