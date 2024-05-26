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أبدى محمد الدماطي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادة بالغة بتتويج الفارس الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

قال محمد الدماطي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي استطاع تحقيق لقبا غاليا على حساب منافس عنيد، مضيفا إن الجماهير حاليا بدأت التفكير في تتويج الأهلي باللقب الأفريقي الثالث عشر.

وأوضح محمد الدماطي، إن المسئولين في النادي الأهلي، نجحوا في الخروج بالمباراة النهائية لبر الأمان، عبر تنظيم جيد ومشرف حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الأفريقي.

وأكد محمد الدماطي، إن الأهلي لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت نهائي الكونفدرالية، خاصة وأن المارد الأحمر اعتاد تنظيم المباريات بهذا الشكل المميز خلال السنوات الماضية.