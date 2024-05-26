 للمرة الأولى منذ 4 أشهر.. تل أبيب الكبرى تتعرض لقصف بعشرات الصواريخ والقسام تتبنى الهجوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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للمرة الأولى منذ 4 أشهر.. تل أبيب الكبرى تتعرض لقصف بعشرات الصواريخ والقسام تتبنى الهجوم


نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:28 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:28 م

تعرضت تل أبيب الكبرى، لقصف بعشرات الصواريخ من قطاع غزة، اليوم الأحد، فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن الهجوم.

وقالت القسام، في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أنها قصفت «تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب، عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض 10 صواريخ على الأقل، بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.

ولفتت الإذاعة إلى إطلاق حوالي 12 صاروخًا من رفح الفلسطينية، على بعد مئات الأمتار من مناطق وجود القوات الإسرائيلية.

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