المصري في اختبار صعب أمام زيسكو للحفاظ على صدارة الكونفدرالية

يحلّ المصري البورسعيدي ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي، اليوم الجمعة، على ملعب ليفي مواناواسا، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، ساعيًا لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة.

ويواجه التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، تحديًا كبيرًا في ظل الغيابات المؤثرة التي تضرب الفريق، إذ يفقد جهود هدّافه صلاح محسن بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الثاني. كما يغيب كل من أحمد عيد ومحمد مخلوف لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى باهر المحمدي وعمر الساعي وحسين فيصل بسبب الإصابة.

وأكد الكوكي أهمية مواجهة اليوم، مشيرًا إلى أن الفريقين يمتلكان خبرات واسعة في البطولات الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أنه استعد جيدًا للمباراة رغم ضيق الفترة الزمنية بين مواجهة كايزر تشيفز الماضية وهذه المباراة.

وقال المدرب التونسي: «نسعى لتقديم أداء قوي يليق بقدرات لاعبي المصري الفنية والبدنية، والعودة بالنقاط الثلاث. هدفنا مواصلة البداية الجيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تُبقي الفريق في صدارة المجموعة».

وكان المصري قد افتتح مشواره في دور المجموعات بفوز ثمين على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، ليتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بينما يتفوق المصري بفارق الأهداف. في المقابل، يدخل زيسكو اللقاء لتعويض خسارته أمام الزمالك في الجولة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن يرتدي المصري زيه الأبيض الكامل وحارس مرماه اللون الأصفر، فيما يظهر زيسكو بالطاقم البرتقالي وحارسه باللون الأزرق.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من جمهورية إفريقيا الوسطى بقيادة الحكم أندريه كوليسالا، ويعاونه بوزوي أوريا مساعدًا أول، وأوربين ندونج مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع.