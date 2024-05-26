عُقِدَ اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، لإعلان الفائزين بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية".

سيقوم المجلس بالتصويت عليها خلال اجتماعه السبعين، المقرر عقده في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، في مقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار أوبرا القاهرة.

وتتضمن الجوائز كالتالي:

أولاً: جائزة النيل:

- في مجال الفنون: جائزة واحدة بقيمة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

- في مجال الآداب: جائزة واحدة بقيمة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

- في مجال العلوم الاجتماعية: جائزة واحدة بقيمة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

- جائزة النيل للمبدعين العرب: جائزة واحدة بقيمة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية:

- في مجال الفنون: ثلاث جوائز بقيمة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

- في مجال الآداب: ثلاث جوائز بقيمة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

- في مجال العلوم الاجتماعية: أربعة جوائز بقيمة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق:

- في مجال الفنون: جائزتين بقيمة 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

- في مجال الآداب: جائزتين بقيمة 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

- في مجال العلوم الاجتماعية: ثلاث جوائز بقيمة 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية:

- تتضمن 32 جائزة بقيمة 50 ألف جنيه لكل جائزة، موزعة على ثمانية جوائز في مجال الآداب، وثمانية جوائز في مجال الفنون، وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.