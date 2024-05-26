رئيس المجلس الأوروبي يدين القصف الجوي الروسي على متجر في مدينة خاركيف الأوكرانية

أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، القصف الجوي الروسي "الوحشي" على متجر في مدينة "خاركيف" الأوكرانية.

وقال ميشيل، على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/: "الهجوم الروسي على متجر كبير في خاركيف، فظيع".

وأضاف: "جهود روسيا لترويع المدنيين الأوكرانيين، كجزء من حربها العدوانية ضد أوكرانيا، إجرامية".

وتابع: "معا، يمكننا وقف الهجمات الوحشية، التي تشنها روسيا".

وأضاف: "ينبغي علينا المضي قدما بشكل عاجل، لإيجاد حل للدفاع الجوي الشامل لأوكرانيا".

وكان زيلينسكي قد قال أمس السبت إن الهجوم المميت الذي شنه الجيش الروسي على متجر كبير، في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، أمس السبت "تجل جديد للجنون الروسي".

وذكر الرئيس الأوكراني في خطابه اليومي مساء أمس: "لا يقدر على قتل الأشخاص وترويعهم بهذه الطريقة الفظيعة إلا مجانين مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين."

وأفادت وزارة الدفاع المدني الإقليمية بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 33 شخصا جراء الهجوم.

وواصلت طواقم الإطفاء جهودها في محاولة لدخول المبنى المدمر.

وذكر زيلينسكي، أنه كان هناك حوالي 200 شخص في متجر "إبيتسنتر" لتجديد المنازل في وقت الهجوم.

وناشد زيلينسكي، داعمي أوكرانيا إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.