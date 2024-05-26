حددت لجنة الانتخابات الإيرانية، موعد تسجيل وشروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأبرزها ألا يقل عمر المترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 سنة.

وأعلنت اللجنة، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحدد موعد التسجيل الذي يبدأ في 30 مايو الحالي ويستمر 3 يونيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وقالت الوكالة إنّ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الجديدة يستمر 10 ساعات في كل يوم من الأيام المحددة تبدأ من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء، وفقا للتوقيت المحلي.

وشملت شروط الترشح التي أعلنت عنها اللجنة، أن يكون المترشح حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من المؤسسات العلمية.

وكان وزير الداخلية أحمد وحيدي، قد أصدر تعليمات للمحافظين وحكام المدن بجميع أنحاء البلاد ببدء البرامج الخاص بانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها رقم 14 وفقا للجدول المعلن.

يُشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو 2025، لكن مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قبل أيام، جعل طهران تحدد موعدا مبكرا لإجرائها.