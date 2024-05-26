مطار دبلن: إصابة 12 مسافرا برحلة للخطوط القطرية بعد اضطرابات جوية

أعلن مطار دبلن، مساء اليوم الأحد، إصابة 12 مسافرا برحلة للخطوط القطرية على طائرة بوينج 787 بعد اضطرابات جوية.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR017 القادمة من الدوحة، هبطت بسلام كما هو مقرر في مطار دبلن في حوالي الساعة الواحدة من ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأشار إلى إصابة 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم؛ بسبب تعرض الطائرة لاضطرابات جوية أثناء تحليقها فوق تركيا.

ولفت إلى أن خدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وقسم الإطفاء والإنقاذ، كانت في استقبال المصابين، مؤكدة أن فريق المطار يواصل تقديم المساعدة الكاملة لهم.