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كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، فيما سيلتقي مع نظيره غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة الثلاثي محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد سيد «زيزو» مهاجم الزمالك، بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن معسكر الفراعنة بشهر مارس الماضي.

كما ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو أحمد أمين «أوفا» مهاجم إنبي وناصر ماهر لاعب الزمالك، والذان سيتواجدان مع الفراعنة لأول مرة.

يُذكر أن منتخب مصر خاض مباراتين تحت قيادة حسام حسن في شهر مارس الماضي، وحقق الانتصار خلالهما في مباراة وحيدة أمام نيوزيلاندا بهدف نظيف، قبل أن يخسر من كرواتيا بنتيجة 4 - 2.