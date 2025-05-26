تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 مايو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وانخفضت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

وتراجعت أسعار البصل جنيها لتتراوح بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

تراجعت أسعار الفاصوليا 3 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

زادت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

تراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

زاد سعر الفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

تراجعت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وهبط سعر الخيار البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

زاد سعر البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 20 إلى 25 جنيهًا.

تراجع سعر الليمون البلدي 5جنيهات ليتراوح بين 20 إلى 50 جنيهًا.

هبط سعر العنب البناتي 5جنيهات ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

زاد التفاح البلدي جنيهين ليتراوح بين 15 إلى 37 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 30 إلى 45 جنيهًا.

وصعدت أسعار الفراولة 5جينهات لتتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا.

تراجع سعر الكانتالوب 5جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيهًا.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 20 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيهًا.

تراجع سعر الخوخ البلدى 5 جنيهات ليترواح بين 20 إلى 32 جنيهًا.