أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بدء الاختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في القطاع الهندسي بشركة الاستشارات السعودية، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وفتحت باب التقديم لشغل 81 فرصة عمل في الشركة.

وأكد جبران، أن هذه الاختبارات الجديدة دليل على مصادقية الفرص التي توفرها الوزار للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وذكرت وزارة العمل، أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يصل إلى 11 ألف ريال سعودي كل شهر ،وتقوم الشركة بدفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا- وبدل انتقال، ومكافأت نهاية خدمة، وتأمين طبي، وتذاكر سفر سنويًا، ومميزات أخرى.