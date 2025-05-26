ترامب: المحادثات النووية مع إيران حققت تقدما هاما

- الرئيس الأمريكي قال إنه يمكن الحصول على أخبار جيدة من الطرف الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات التي تجريها بلاده مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني "حققت تقدما هاما"، وإن أخبارا إيجابية قد تأتي من المحادثات قريبا.

جاء ذلك في معرض إجابة ترامب الأحد، على أسئلة الصحفيين قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في مطار موريس تاون قرب نيويورك.

وأكد أن "تقدما هاما" تحقق في المفاوضات بين البلدين، مضيفا: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا يمكن أن نحصل على أخبار جيدة من الطرف الإيراني".

وردا على سؤال حول إذا ما كانت هناك اتصالات جديدة مع إيران في إطار المفاوضات النووية، أجاب: "قريبا جدا، لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث غدا".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد لكم أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، أتمنى أن يحدث ذلك، لأنني أتمنى ألا أرى سقوط أي قنابل أو أي ضحايا، أتمنى حقا أن يحدث ذلك".

وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي لطهران.

وعقدت 5 جولات من المفاوضات حتى الآن، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.

- قطاع غزة

وفيما يخص الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قال ترامب إن الولايات المتحدة على اتصال مباشر مع المسئولين الإسرائيليين وحركة "حماس".

وأردف قائلا: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.