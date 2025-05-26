ألكاراز يستهل الدفاع عن لقب رولان جاروس بفوز سهل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الإسباني كارلوس ألكاراز، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالصعود للدور الثاني في منافسات فردي الرجال، اليوم الإثنين.

وتأهل ألكاراز بعد فوزه على نظيره الإيطالي جوليو زيبيري، بثلاث مجموعات دون رد، بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 بعد مباراة استمرت ساعة و55 دقيقة.

وحقق النجم الإسباني، فوزه الثامن على التوالي في بطولة فرنسا المفتوحة، وواصل مستواه القوي على الملاعب الرملية بتحقيق فوزه رقم 16 في آخر 17 مباراة على هذه الملاعب.

كما صعد النرويجي كاسبر رود، للدور الثاني، بالفوز على الإسباني الآخر، ألبرت راموس، بثلاث مجموعات بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2.

وتأهل الأسترالي أليكسي بوبيرين على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، الذي انسحب من المجموعة بسبب الإصابة أثناء تقدمه بنتيجة 2-1.

وقبلها حسم اللاعب الأسترالي، المجموعتين الأولى والثانية لصالحه بنتيجة 7-5 و6-4.

وفي مواجهات أخرى، تغلب الأمريكي سيباستيان كوردا على خصمه الإيطالي لوتشيانو دارديري، فيما فاز الفرنسي هوجو جاستون، على مواطنه أوجو بلانشيت بعد مباراة ماراثونية استمرت 5 مجموعات.