الشروق ترصد مراحل حصاد موسم البطاطس في القليوبية

- مزارع بطاطس لـ الشروق: سعر البيع منخفض جدا وغير متوقع.. وتكلفة الإنفاق على المحصول عالية

يواصل مزارعو قرى محافظة القليوبية حصاد موسم البطاطس "العروة الصيفية"، وسط حالة من الفرحة بعد جهد كبير استمر على مدار 120 يومًا من الرعاية والاهتمام طوال الموسم.

ورصدت الشروق، مراحل حصاد موسم البطاطس بإحدى المزارع بمركز طوخ في محافظة القليوبية، والتي شهدت حالة متباينة من الفرح بسبب إنتاجية المحصول الجيدة، وحالة من القلق بسبب انخفاض أسعار بيع المحصول على غير المتوقع، بعد أن تكلّف المزارعون تكلفة عالية.

ومن جانبه، قال محمد عبد الرحمن، صاحب إحدى مزارع البطاطس، إن عملية حصاد موسم البطاطس تُجرى على مرحلتين؛ الأولى هي "حش العنصر الأخضر" أو ما يسمى بـ"العرش"، وهو الجزء العلوي من سطح الأرض، بينما يكمن المحصول بداخل الأرض، وهي حبات البطاطس.

وأضاف عبد الرحمن لـ"الشروق" أن موسم حصاد البطاطس يوفر فرص عمل كبيرة للأهالي من شباب ورجال وسيدات، يقومون بجمع حبات البطاطس فور خروجها من الأرض بعد حرثها بواسطة جرار زراعي، مشيرًا إلى أن عملية الحصاد تبدأ من الساعات الأولى من اليوم بعد صلاة الفجر، حتى لا تتسبب درجات الحرارة العالية في تلف المحصول عند تخزينه.

وأوضح أن أسعار البطاطس هذا العام غير مرضية للمزارعين، إذ تتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو، وذلك بسبب التكلفة العالية، بداية من تأجير الأرض الذي يتراوح من 40 إلى 70 ألف جنيه للفدان، بالإضافة إلى تكاليف الزراعة ورعاية المحصول حتى الحصاد، بما يشمل شراء التقاوي والمبيدات والأسمدة، وكل ذلك بتكلفة مرتفعة. مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن ترتفع أسعار البيع، خاصة أن المحصول يتم تصديره إلى العديد من دول العالم.

ومن جانبه، قال كرم عباس، أحد مزارعي البطاطس، إن إنتاجية محصول البطاطس تتراوح بين 15 إلى 18 طنًا للفدان، حسب جودة الأرض والرعاية المقدّمة للمحصول طوال الموسم، لافتا إلى أن تكلفة زراعة محصول البطاطس تتراوح بين 150 إلى 180 ألف جنيه للفدان، كما أن هناك العديد من أنواع البطاطس، منها "الكارا" و"الإسبونتا".

وتابع أنه خلال عملية الحصاد، يتم تعبئة المحصول في صناديق بلاستيكية، وتُخصّص قطعة من الأرض للتخزين، وهي ما يُطلق عليها "النوالة"، حيث يتم وضع المحصول بعد فرزه من قبل أشخاص متخصصين في التخزين، لإزالة المصاب منها والصغير الحجم، حفاظًا على جودة المحصول. كما يتم تغطيته جيدًا بقش الأرز للحفاظ عليه. مشيرًا إلى أنه في حال البيع المباشر وعدم التخزين، يتم تعبئة المحصول داخل شكائر.

وبدوره، قال محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة بها 4180 فدانًا مزروعة بمحصول البطاطس، ويستمر حصاد الموسم بها، مشيرًا إلى أنه يتم المرور الدوري من قبل الجمعيات التعاونية لمتابعة أعمال الحصاد وجودة المحصول.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبار المزارعين بالمحافظة ومجموعة من الشركات المستوردة في بداية الموسم، وذلك في إطار ضبط الأسعار من خلال تدخل الأجهزة الرقابية لمتابعة وصول التقاوي للفلاح بأسعار في المتناول، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مجموعة من الشركات لتوفير أنواع التقاوي المطلوبة لزراعة البطاطس.