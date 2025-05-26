وصف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور خليل الدقران، الوضع الصحي والإنساني في القطاع بـ«الكارثي»، مع استمرار التصعيد العسكري.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم مدرسة الجرجاوي التي كانت تأوي عددًا كبيرًا من النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 شهيدًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات المصابين بإصابات بالغة الخطورة.

وذكرت أن القصف المكثف أدى إلى تفحم الجثث، وتحول المكان إلى أنقاض وأشلاء متناثرة، قائلًا إن «المستشفيات، وعلى رأسها المعمداني والشفاء، استقبلت جثث الشهداء والمصابين في ظروف تشغيلية صعبة للغاية، حيث تعمل هذه المستشفيات جزئيًا فقط بسبب الأوضاع».

وأشار إلى نقل أكثر من 50 مصابًا من الأطفال والنساء وكبار السن إلى المستشفيات، وهم يعانون من إصابات حرجة في الرأس والصدر، بالإضافة إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة.

ولفت إلى استخدام قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليًا خلال الهجوم، في انتهاك واضح للقوانين الإنسانية الدولية.

وذكر أن المجازر لم تقتصر على هذه المدرسة فقط، بل وقعت عدة مجازر أخرى منذ فجر اليوم في محافظات مختلفة من قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50، وسط تزايد المعاناة الإنسانية