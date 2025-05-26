وزير الإعلام السعودي: لن نسمح بأي مخالفات تؤثر على أداء الحجاج فريضتهم

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، أن المملكة لن تسمح بأي مخالفات تؤثر على أداء الحجاج فريضتهم.

وأوضح وزير السعودي، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين، أن ملتقى إعلام الحج هذا العام يرحب بأكثر من 5 آلاف زائر مستهدف من الإعلاميين المحليين والدوليين، بوجود أكثر من 10 مناطق داعمة.

وأكد الدوسري، أن المملكة "لن تسمح بأي مخالفات تؤثر على أداء الحجاج فريضتهم"، مشيرا إلى "أن هناك حملات إعلامية تتجاوز الـ50 لغة لمواجهة التصرفات السلبية التي تعد فردية لا تعبر عن ضيوف الرحمن".

ولفت إلى "أن المملكة تثبت للعالم من خلال الحج صنع تجربة عالمية سنوية في حشد التنظيم ورقي التعامل".

وقال الدوسري، "إن المملكة وفرت أكثر من 10 آلاف نقطة "واي فاي" مجانية ليبقى الحاج على اتصال مع ذويه".

وقال "إن السعودية طوعت الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وتفويج الحجاج من خلال خوارزميات تكويد ذكية سهلت انتقال ملايين الحجاج بين المشاعر بانسيابية عالية "مشيرا إلى" أن هناك أكثر من 4 آلاف مهندس وتقني لتقديم الخدمات في الحج".

وأكد وزير الإعلام "أن السعودية تسخر إمكاناتها التقنية جميع لبنية رقمية متينة خلال موسم الحج".

وكشف وزير الإعلام السعودي عن أن إجمالي الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى يوم أمس الأحد بلغ مليونا و70 ألف حاج.

وأضاف الدوسري، خلال المؤتمر أن مبادرة طريق مكة تقدم عبورا سلسا من مطارات العالم إلى مكة لخدمة ضيوف الرحمن من نقطة المغادرة إلى نقطة الوصول.

وأكمل، بلغ إجمالي الحجيج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة طريق مكة حتى يوم أمس الأحد 250 ألف حاج، متابعا: "نستهدف 25 ألف متطوع ومتطوعة خلال موسم الحج للعام الحالي بجهود وتمكين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي".

وأضاف أن المملكة تستهدف زيادة عدد المتطوعين خلال موسم الحج إلى 25 ألف متطوع.