نتنياهو: نأمل في إصدار إعلان بشأن المحتجزين في غزة اليوم أو غدا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين عن أمله في القيام بإعلان بشأن المحتجزين في غزة اليوم أو غدا.

جاء ذلك بعد تقارير عن إعلان حركة حماس قبولها مقترح وقف إطلاق النار من الوسطاء، وفق وكالة فرانس برس.

وقال نتنياهو في فيديو بثّ على قناته على تليجرام: «آمل حقا أن نتمكن من القيام بإعلان بشأن (المحتجزين)، إن لم يكن اليوم، فغدا».

وكانت مصادر قد قالت لقناة الجزيرة، إن حركة حماس والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف توصلا في الدوحة لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.

وأضافت المصادر أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار ٦٠ يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين.

وأوضحت أنه يتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي.

ولفتت إلى أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء ٦٠ يومًا مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك.