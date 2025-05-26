إيران تؤكد معارضتها لتعليق تخصيب اليورانيوم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، معارضة طهران لتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتًا، لإبرام اتفاق نووي مع واشنطن.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، قال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «مسألة تخصيب اليورانيوم، باعتبارها جزءًا من الصناعة النووية الإيرانية، يجب الحفاظ عليها، ولا مجال لأي تراجع فيها».

وأشار إلى أن «أي اقتراح يُطرح لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الخطوط الحمراء».

وفيما يتعلق بمقترحات سلطنة عُمان لاستئناف المفاوضات، قال: «لم يُحدَّد بعد زمان أو مكان الجولة الجديدة، وما زلنا في طور المشاورات. متى ما توصل الطرف العُماني إلى صيغة نهائية، سيتم الإعلان عنها».

وفي سياق متصل، أعلن أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يزور طهران هذا الأسبوع، وسيجري لقاءات مع المسئولين الإيرانيين في إطار استمرار التعاون بين الطرفين.

واستطرد: «فيما يتعلق بالتقرير الشامل المنتظر، نأمل أن يلتزم المدير العام رافائيل جروسي، بواجباته بعيداً عن الضغوط الخارجية، إذ أن دور الوكالة حاسم في مواصلة هذا التعاون».