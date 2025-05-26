بيان روسي: إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 96 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، و148 طائرة مسيرة أوكرانية إجمالا، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم الاثنين: "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو الجاري، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 96 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و16 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة تولا، و8 فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وأشار البيان إلى إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، و5 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 فوق أراضي مقاطعة إيفانوفو، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتان أخريان فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من أراضي مقاطعة ياروسلافل وجمهورية تتارستان.

وقال البيان "في المجمل، خلال الغارات الممتدة من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو الجاري حتى الساعة 8:00 بتوقيت موسكو يوم 26 مايو الجاري، تم إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



