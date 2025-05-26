وزير الخارجية التركي يزور موسكو للقاء لافروف وبحث مجموعة واسعة من القضايا

يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موسكو في الفترة من 25 إلى 27 مايو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وسيبحثان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.



وتحافظ موسكو وأنقرة على حوار سياسي متوازن وديناميكي، يتجلى في الاتصالات المنتظمة على أعلى المستويات. وقد التقى قادة البلدين وجها لوجه في عام 2024 على هامش اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا وقمة مجموعة بريكس في قازان. بينما كان آخر لقاء بين لافروف وفيدان في أبريل 2025 خلال المنتدى الدبلوماسي الدولي في أنطاليا.

وكانت مصادر في الخارجية التركية قد أفادت لوكالة "تاس" سابقا بأن الوزير التركي يتطلع خلال زيارته لموسكو إلى مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تم التطرق إلى إمكانية عقد لقاءات ثنائية لفيدان في موسكو مع مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف.

وأعربت الخارجية الروسية عن توقعها أن "تشكل الاجتماعات القادمة في موسكو إسهاما مهما في تعميق العلاقات بين البلدين، وتشكيل هيكل أمني إقليمي أكثر شفافية".

ومن المتوقع أن تحتل مسألة المفاوضات الروسية الأوكرانية مكانة محورية في اجتماع الجانبين. حيث تواصل تركيا لعب دور الوسيط في هذه العملية، بعد أن استضافت مرتين محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. وشهدت إسطنبول في 16 مايو أول مفاوضات بين البلدين منذ عام 2022. واتفق الجانبان نتيجة الاجتماع على تبادل الأسرى بصيغة "1000 مقابل 1000"، وصياغة رؤيتهما حول وقف إطلاق النار المحتمل بالتفصيل، ومواصلة العملية التفاوضية. وأعرب ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، عن ارتياح بلاده لنتائج الاجتماع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، انتهاء عملية تبادل الأسرى والمدنيين التي استمرت ثلاثة أيام، مما يعني الوفاء الكامل باتفاقيات إسطنبول في ما يتعلق بتبادل الأسرى. وكشف نائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشوف في 24 مايو أن موسكو ستنقل إلى كييف في الأيام المقبلة مسودتها ضمن مذكرة تسوية الصراع في أوكرانيا، حيث وصل العمل على الوثيقة إلى مراحله النهائية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "تاس" بأن فيدان سيجدد في موسكو "التزام تركيا بتحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الروسي الأوكراني"، معربا عن "ارتياحه للتقدم المحرز في هذا الاتجاه"، ومؤكدا مجددا "استعداد تركيا للاضطلاع بدور الوسيط في المفاوضات". فيما أشار مصدر آخر في الوكالة إلى أن إسطنبول تُعد المكان الأرجح لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما سيناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في جنوب القوقاز وليبيا وسوريا ومنطقة البحر الأسود، إلى جانب موضوع الملاحة الآمنة في البحر الأسود.

وتسهم روسيا وتركيا إسهاما كبيرا في عملية تطبيع الأوضاع في سوريا. حيث سيركز لافروف وفيدان على "تعزيز الجهود الرامية إلى دعم السلطات السورية الجديدة لمواصلة إرساء حوار سياسي شامل في البلاد، وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مسارها السلمي".

ومن المتوقع أن يبحث الطرفان مسألة تعميق التعاون في جنوب القوقاز، بما في ذلك إزالة العقبات عن حركة النقل والاتصالات، وإعادة إعمار ما بعد الصراع في المنطقة. حيث تؤكد موسكو حرص البلدين على جنوب قوقاز مستقر ومتوقع التطورات، وهذا يمكن تحقيقه من خلال بذل الجهود المشتركة في إطار منصة التعاون الإقليمي "3+3".

وسيناقش لافروف وفيدان آفاق التعاون التجاري والاقتصادي في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الضغوط الغربية، بالإضافة إلى جدول الاتصالات الثنائية المستقبلية على أعلى المستويات. كما سيركز الجانبان بشكل خاص على تهيئة بيئة مواتية لتحسين الخدمات المصرفية وتنويع التبادل التجاري بين البلدين. حيث سبق أن أعلن الجانب التركي عن أمله في حل مشكلة استخدام البطاقات المصرفية الروسية "مير" قريبا.

وسينظر الوزيران في هذا الصدد في محتوى الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي. كما سيناقش الطرفان بشكل منفصل موضوع بناء محطة "أكويو" النووية وتشغيل خطي أنابيب الغاز "السيل الأزرق" و"السيل التركي".

وتظل السياحة مجالا مهما للتعاون بين البلدين، حيث تحتل تركيا مكانة خاصة لدى السياح الروس. وقد احتل المواطنون الروس المرتبة الأولى بين السياح الأجانب في تركيا عام 2024 بعدد زوار بلغ 6.7 مليون سائح، ما يمثل نحو 12.7% من إجمالي عدد الزوار. ويتوقع الجانب التركي استقبال حوالي 7 ملايين سائح روسي في عام 2025. وفي هذا الإطار، سيتم إيلاء اهتمام خاص لضمان أمن الروس في المنتجعات التركية.