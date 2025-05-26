الشرطة تعتقل رجلا بعد دهسه جماهير ليفربول في احتفالات التتويج

في حادثة مأساوية ألقت بظلالها على أجواء الفرح في مدينة ليفربول، اعتقلت الشرطة البريطانية مساء الإثنين 26 مايو 2025 رجلاً بعدما صدم بسيارته عددًا من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بتتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة The Guardian، أوضحت شرطة ميرسيسايد في بيان رسمي أن الحادث وقع عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، في شارع ووتر ستريت وسط المدينة، حين اصطدمت سيارة بعدد من المارة وسط الحشود المحتفلة، قبل أن يتوقف السائق ويتم اعتقاله في موقع الحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صادمة لاندفاع السيارة نحو الجماهير، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع في المكان، فيما هرعت فرق الطوارئ، من شرطة وإسعاف، إلى الموقع لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وجاءت هذه الحادثة المؤسفة بالتزامن مع احتفالات نادي ليفربول بتحقيقه اللقب العشرين في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت شوارع المدينة موكبًا جماهيريًا امتد لمسافة 10 أميال بمشاركة عشرات الآلاف من المشجعين.

حتى الآن، لم تُصدر الجهات الرسمية أي تفاصيل بشأن عدد المصابين أو مدى خطورة الإصابات، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على دوافع الحادث والظروف المحيطة به.