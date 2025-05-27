إسبانيا والبرتغال تبديان قليلاً من الحماس لزيادة الإنفاق الدفاعي

واجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حماسا قليلا تجاه زيادة الإنفاق الدفاعي خلال زيارته لإسبانيا والبرتغال اليوم الاثنين.

وتسعى ألمانيا إلى تعزيز الدعم لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، حيث يدعم كل من فاديفول والمستشار الألماني فريدريش ميرتس اقتراحا لزيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع من قبل أعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) إلى 5ر3٪ من إجمالي الناتج المحلي، مع 5ر1٪ إضافية للبنية التحتية العسكرية.

وتتطلب هذه الزيادة في الإنفاق التزاما ماليا ضخما من جانب دول الناتو.

وردا على سؤال من الصحفيين بعد الاجتماع مع فاديفول، عما إذا كانت إسبانيا مستعدة لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في المستقبل، قال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا تبذل جهودا أكبر في قطاع الدفاع أكثر من أي وقت مضى.

ورغم ذلك، وصف ألباريس هدف الناتو الحالي البالغ 2٪ من إجمالي الناتج المحلي بأنه "واقعي".

وفي الوقت ذاته ، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل إن بلاده ستدعم "بشكل طبيعي" قرار زيادة الميزانية العسكرية، لكنه اعترف بأن هدف 2٪ "لم يتم انجازه بالكامل بعد"