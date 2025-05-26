شرطة ليفربول تقبض على سائق بعد الاندفاع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم

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أعلنت الشرطة في مدينة ليفربول في بريطانيا القبض على سائق بعد الاندفاع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم أثناء الاحتفال بفوز فريقهم ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقالت الشرطة في ميرسيساد، إنها تحقق بشأن تقارير عن تعرض عدد من المشاة للدهس.

وأوضحت أنه تم إيقاف السيارة والقاء القبض على السائق.

ووقع الحادث بعد خروج عشرات الآلاف من جماهير فريق ليفربول إلى وسط المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الانجليزي، ومشاهدة لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة ويستقلون حافلتين تحمل لافتات عليها عبارة "الكأس لنا مرة أخرى".