في خطوة غير مسبوقة، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بدء مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، الذي ينظم العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين في وقت تشهد فيه غزة تصعيدا عسكريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجاعة نتيجة الحصار الذي تفرضه تل أبيب على القطاع.

- مراجعة أوروبية لاتفاقية الشراكة مع تل أبيب

وصرحت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت كالاس في ختام اجتماع لوزراء خارجية التكتل "لدينا غالبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان من اتفاق الشراكة مع إسرائيل وبالتالي، سنباشر هذا الأمر"، وفقا لإذاعة "مونت كارلو الدولية".

كما ناقش البرلمان الإسباني توصية بوقف بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى إسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع، في خطوة وصفت بأنها رسالة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وفيما يلي نستعرض حجم تجارة إسرائيل مع دول العالم، بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، حيث بلغت قيمة واردات إسرائيل من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، فيما سجلت صادراتها 61.7 مليار دولار، مما يعكس نشاطا تجاريا واسعا مع عدد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

- ما أبرز صادرات إسرائيل؟

من أهم صادرات إسرائيل، الآلات الكهربائية، وإلكترونيات، والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك الألماس الماس المصقول، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية.

ويُعد قطاع الإلكترونيات في إسرائيل محركًا رئيسيًا لاقتصادها التصديري.

- كم بلغت صادرات إسرائيل في 2024؟

بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستوردي المنتجات من إسرائيل بقيمة 17.3 مليار دولار ويشمل ذلك الألماس، والإلكترونيات عالية التقنية، وومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية.

أما أيرلندا فبلغت 3.2 مليارات دولار، أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية في عام 2024. ويليها الصين 2.8 مليار دولار، اشترت مجموعة من المنتجات الإسرائيلية، والمعدات البصرية والمكونات الإلكترونية والمنتجات الكيميائية، ثم هولندا بـ 2.7 مليار دولار، و ألمانيا والهند 2.3 مليار لكل منهما.

- ما هي الدول الأكثر تصديرًا لإسرائيل؟

اشترت إسرائيل سلعًا من جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي بقيمة بـ91.5 مليار دولار.

وتعد الصين أكبر مصدر لإسرائيل، بـ19 مليار دولار، حيث صدرت لتل أبيب مركبات كهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والمعادن.

كما اشترت إسرائيل من الولايات المتحدة ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية.

وصدرت ألمانيا لإسرائيل مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات بقيمة 5.6 ​​مليارات دولار، فيما بلغت صادرات إيطاليا لتل أبيب 3.6 مليار، أما الصادرات التركية لإسرائيل فبلغت قيمتها 2.9 مليار دولار .