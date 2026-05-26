محافظ أسوان يجري حركة تغييرات محلية محدودة لتعزيز الأداء وتحقيق الانضباط في الشارع

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، إجراء حركة تغييرات محلية محدودة، بهدف رفع كفاءة العمل الميدانى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة القصور فى تنفيذ التوجيهات المختلفة.

وشملت قرارات المحافظ نقل رئيس حى شرق شريف فكرى إلى رئاسة قرية غرب أسوان، مع تكليف ياسر أحمد محمود لتولى مسئولية قائم بأعمال رئيس حى شرق، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة، وذلك فى إطار ضخ دماء جديدة ودعم منظومة العمل التنفيذى بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية والأسواق التجارية.

كما قرر المحافظ تكليف رئيس قرية غرب أسوان حمدى ياسين لتولى رئاسة قرية كركر، فى حين تم تكليف محمد مندور لرئاسة قطاع حى المحمودية، بما يساهم فى تحقيق الإستفادة من الخبرات الإدارية والتنفيذية ودعم الأداء داخل القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ أسوان أن هذه التغييرات تأتي فى إطار التقييم المستمر لأداء القيادات المحلية، وحرص المحافظة على تحقيق الانضباط الميدانى والتفاعل السريع مع مطالب المواطنين، مع الدفع بقيادات قادرة على المتابعة الميدانية والتعامل الفورى مع المشكلات اليومية داخل الشوارع والأسواق والمناطق السكنية.