إيني تدرس تسريع وتيرة العمل في مشروعها النفطي بكوت ديفوار

قال جيدور بروسكو مدير العمليات في مجموعة النفط والغاز الطبيعي الإيطالية العملاقة إيني إن المجموعة تدرس تسريع وتيرة العمل في توسعات مشروعها النفطي المشتركة مع مجموعة فيتول جروب بدولة كوت ديفوار والذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة النفط الإيطالية إلى جانب فيتول وشركة بيتروتشي للنفط المملوكة لدولة كوت ديفوار اتخذت قرارها النهائي بشأن المرحلة الثالثة من مشروع بالين اليوم، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية له منذ 60 ألف برميل إلى 150 ألف برميل يوميا، إلى جانب زيادة طاقته الإنتاجية من الغاز.

وقال بروسكو في اتصال هاتفي من أبيدجان إن فريق عمل إيني أنهى أعمال مماثلة خلال ثلاث سنوات أو أقل، وقد تكون أسعار النفط المرتفعة حاليا حافزا لتنفيذ المشروع بصورة أسرع، مضيفا "دائما توجد فرص لتوفير الوقت في تنفيذ أي مشروع، وهو ما يرتبط بالطبع بصورة كبيرة جدا بالأوضاع الكلية، والأوضاع الكلية مواتية".

يذكر أن إيني تنفذ أغلب مشروعاتها في أفريقيا/ من ساحل العاج إلى موزمبيق، على مراحل. حيث تدرس حاليا إنشاء منصة عائمة ثالثة للغاز الطبيعي المسال. في موزمبيق. وتشمل المرحلة الثالثة من مشروع بالين تطوير وحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ

. وقال بروسكو إن الوحدة ستقام في حوض بناء سفن صيني، على أن يكتمل بناؤها بحلول منتصف عام 2028. وعند اكتمالها، سيتم تزويد ساحل العاج بالغاز المستخرج من المشروع، والذي من المتوقع أن يتضاعف إنتاجه إلى أكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميا.

تمتلك إيني 25ر47% من راسمال مشروع بالين بينما تمتلك فيتول 30%، وتمتلك بتروتشي النسبة المتبقية. .