المملكة المتحدة تسجل أشد أيام شهر مايو حرارة على الإطلاق

سجلت المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة في تاريخ فصل الربيع مناخيا، بعدما بلغت الحرارة في لندن 8ر34 درجة مئوية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية بأن القراءة الأولية المسجلة في حدائق كيو جنوب غربي لندن حطمت الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في مايو، والذي بلغ 8ر32 درجة مئوية وسُجل عامي 1922 و1944، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) من يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وعادة ما تُكسر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة بفارق أعشار قليلة فقط من الدرجة.

وقال كبير خبراء الأرصاد في الهيئة، جريج ديوهرست، إن درجات الحرارة الحالية تزيد بنحو 10 إلى 15 درجة مئوية عن المعدلات الطبيعية في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

وأضافت الهيئة أنه في حال اعتماد الرقم الجديد رسميا، فإن ذلك يعني أن 7 من أصل 12 رقما قياسيا شهريا لدرجات الحرارة قد سُجلت منذ عام 2003.

وأشارت إلى تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة في 12 موقعا يوم الاثنين، امتدت من سوفولك إلى بيركشاير ووارويكشاير.

وكانت دراسة سابقة للهيئة قد خلصت إلى أن تحطيم هذا الرقم القياسي "أصبح الآن أكثر احتمالا بنحو ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه في مناخ طبيعي غير متأثر بانبعاثات الغازات الدفيئة".

وأوضحت الدراسة أن الحدث الذي كان يعتبر يحدث مرة كل مئة عام، أصبح الآن يُتوقع حدوثه مرة كل 33 عاما.

وتتوقع الأرصاد أن تشهد أجزاء من وسط وجنوب إنجلترا درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجات الحر.

ويأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي انخفاض درجات الحرارة إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر في اسكتلندا، فيما تراوحت درجات الحرارة العظمى نهارا في مناطق أخرى بين 14 و15 درجة مئوية.