نائب رئيس جامعة عين شمس يشدد على سرعة إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني

أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية، أمس الاثنين، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الحقوق والعلوم والحاسبات والإعلام، ورافقه خلال الجولة عمداء ووكلاء الكليات، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، تابع الدكتور رامي انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بكل الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيدا بحسن التنظيم والتجهيزات المقدمة داخل لجان الامتحانات.

كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين، وتوافر سُبل الدعم والرعاية للطلاب، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن؛ تيسيرا على الطلاب وحرصا على انتظام العملية التعليمية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها إدارة الجامعة لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب.