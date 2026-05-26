مقتل شخص إثر اصطدام شاحنة بقطار متحرك عند معبر في بولندا

لقي شخص حتفه وأصيب عدد آخر إثر اصطدام شاحنة بقطار محلي في بولندا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية اليوم الاثنين.

ووقع الحادث عند معبر غير مأهول وغير مراقب في جارباتكا على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال بوزنان في غرب بولندا.

وكتب وزير البنية التحتية داريوش كليمشاك على موقع "إكس" "لم تضغط الشاحنة على المكابح قبل التقاطع واصطدمت بجانب القطار الذي كان يقترب".

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء المحلية إن الاصطدام تسبب في اشتعال النيران في الشاحنة، ومقتل سائقها . وخرج عدد من عربات القطار عن مسارها وأصيب 18 راكبا بجروح طفيفة.

وتم إغلاق خط السكة الحديد من بوزنان إلى بيلا بعد الحادث.