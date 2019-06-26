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المسماري: «طوفان الكرامة» معركة وطنية مقدسة مستمرة حتى تطهير البلاد من الإرهاب

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 8:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 8:26 م

قال المتحدث باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، إن المجتمع الدولي يعرف أن أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، لا يمكن أن تنجح في ظل وجود ميليشيات وإرهابيين على أرض ليبيا.

وأضاف «المسماري»، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء: «وعليه نعتبر أن المعركة الجارية في طرابلس "طوفان الكرامة" معركة وطنية مقدسة، ولن تتوقف حتى تطهير البلاد من كافة أشكال الإرهاب والتسلط والخراب».
وتابع: «ولدينا كافة الإمكانيات لتنفيذ ذلك، ونعرف عدونا جيدًا الذي يقاتلنا الآن في طرابلس، والذي لم يقدم طيلة 9 سنوات أي مشروع ديمقراطي حقيقي للشعب الليبي».

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.


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