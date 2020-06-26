مصر تحتفل بمرور 75 عامًا على توقيع ميثاق الأمم المتحدة

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احتفلت مصر ممثلة في وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بمرور 75 عامًا على توقيع ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "اليوم نحتفل بمرور 75 عامًا على توقيع ميثاق الأمم المتحدة بمشاركة مصر كدولة مؤسِسة للمنظمة".

وأضافت: "نستذكر مباديء ومقاصد الميثاق وضرورة التضامُن لتحقيق عالم من السلام والأمن والعدل والرخاء.. ضرورة تزداد إلحاحًا مع التوترات المتزايدة في العالم وتحدي جائحة كورونا".

ووقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح الميثاق نافذًا في 24 أكتوبر 1945.

ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءًا متممًا للميثاق.