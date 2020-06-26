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ارتفاع طفيف في شعبية الاشتراكيين والخضر بألمانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 10:58 ص

ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الخضر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، على نحو طفيف في أحدث استطلاعات الرأي.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن 20% من الألمان يؤيدون حزب الخضر، بزيادة قدرها نقطة مئوية مقارنة باستطلاع مماثل أجري في الرابع من يونيو الجاري.

كما ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية إلى 16%، وكذلك "البديل الألماني" إلى 10%.

وفي المقابل، تراجعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 37%، كما فقد حزب "اليسار" نفس المقدار لتصل شعبيته إلى 7%، وكذلك الحزب الديمقراطي الحر (5%).

وأجرى الاستطلاع معهد "إنفراتست ديماب" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 23 و 24 يونيو الجاري، 1068 ألمانيا.

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