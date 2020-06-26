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بعد إعلان مجلس الوزراء خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت إعادة فتح المساجد، نشرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع أزمة كورونا، من أجل تجنب تفشي العدوى أثناء أداء الصلاة.

وحسبما قالت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، فإن النصائح تشمل الآتي:

- يجب الالتزام التام بما قررته السلطات المختصة من إجراءات الوقاية في المساجد.

- ارتداء المصلين للكمامة والتعقيم واصطحاب كل مصل لسجادته الخاصة وتجنب المصافحة عقب الصلاة.

- الصلاة مع التباعد بين المصلين وتوسيع المسافات صحيحة شرعًا.

- الصلاة بالكمامة جائزة شرعًا ولا تدخل في النهي عن تغطية الفم والأنف في الصلاة.

- الشرع الشريف أسقط الجمعة والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهما.

- يجوز استمرار تعليق الجمع والجماعات في أماكن العزل والحجر الصحي إذا ارتأت الجهات المختصة ذلك.