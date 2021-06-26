وزير الخارجية: لم يتحدد موعد لاستئناف الحوار السياسي الاستكشافي مع تركيا

شكري: العلاقات مع قطر تسير في الاتجاه الصحيح.. ومعظم القضايا العالقة تعاملنا معها بإيجابية



قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر أبدت كل ما لديها من أراء متصلة بالسياسات التركية وما تتوقعه من منهج مستهدف في المستقبل لتطبيع العلاقات مرة أخرى خلال الحوار الاستكشافي الأخير مع أنقرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الجمعة، أنه لم يتحدد أي موعد لاستئناف الحوار السياسي الاستكشافي مع تركيا، موضحًا أن مصر تتوقع صياغة العلاقات المصرية التركية على مبادئ تحكم العلاقات الدولية المستقرة والتي تتمثل في حسن الجوار وعدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة دولة أخرى ومبادئ عدم التدخل في شؤون الآخر.

وأوضح أن هناك تمثيل دبلوماسي بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال والذي يتم من خلاله إدارة المسائل وإيصال ما تراه مصر متصل بالعلاقات وما تجده من أراء لابد من توصيلها لتركيا.

وعن العلاقات القطرية المصرية، ذكر أن العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى متابعة اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية العلا، والتي تجتمع بصفة دوري.

ولفت إلى أن معظم القضايا العالقة تم التعامل معها بشكل إيجابي من الجانبين، مؤكدًا أن زيارته الأخيرة لقطر ولقائه بأميرها تؤكد وجود إرداة سياسية قوية لاستعادة العلاقات لطبيعتها وإزلة الشوائب.

وأكد أنه كان هناك اهتمامًا على مستوى الترحيب والاستقبال من الجانب القطري، ما يعكس أن هناك رغبة بأن تكون الزيارة فاتحة لاستعادة العلاقة الطبيعة التي تربط بين الشعبين، اللذين يجمعهما رابط مقدس وعلاقة تاريخية تتجاوز أي شوائب وتحتويها.