وزير يمني: جرائم التعذيب في سجون الحوثيين لم تسلم منها حتى النساء

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، اليوم السبت، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في معتقلاتها غير القانونية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.

وأوضح الارياني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أن الناجين من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية سجلوا شهاداتهم عن فصول التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له خلال فترات اعتقالهم، والطرق والأساليب التي تنتهجها المليشيا في تعذيب المعتقلين من السياسيين والإعلاميين المناهضين لها، وقصص العشرات من المعتقلين الذين لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب.

وأشار الارياني إلى أن جرائم التعذيب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في معتقلاتها لم تسلم منها حتى النساء اللاتي تعرضن لتعذيب نفسي وجسدي وتحرش في سجون خاصة.