العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني: لا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة لنا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في قصر الحسينية بالأردن، موقف بلاده الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته دائما وأبدا، ولا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة لبلاده.

وأشار الملك عبدالله، خلال اللقاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني أن الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلا، كما أشار الملك عبدالله إلى أن الأردن في اتصال مستمر مع الجانب الأمريكي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل.

وقال الملك عبدالله إن بلاده ستدعم بكل طاقتها حقوق الأشقاء الفلسطينيين وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة جدة، التي تشمل أيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي بالمنطقة دون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمن الرئيس عباس مواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، قائلا "حيثما يحضر الأردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما"، مشيدا كذلك بالجهود الأردنية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في إسرائيل بعد حل الكنيست، وانعكاساتها على فرص تحقيق السلام، إضافة إلى المستجدات في المنطقة، والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية، جراء الممارسات الإسرائيلية.