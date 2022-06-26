تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان أزمة الحبوب الأوكرانية

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية وأزمة الحبوب الأوكرانية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن مباحثات تشاووش أوغلو وبلينكن جاءت خلال اتصال هاتفي.

وأضافت المصادر أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأزمة الحبوب الأوكرانية.

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذبا بسبب الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضي، بين البلدين اللذين يعدان من أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا.