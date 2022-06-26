 أوكرانيا: روسيا تحاول عرقلة الوصول إلى جنوب ليسيتشانسك - بوابة الشروق
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أوكرانيا: روسيا تحاول عرقلة الوصول إلى جنوب ليسيتشانسك

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 8:43 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 8:43 م
تركز القوات الروسية هجماتها على مدينة ليسيتشانسك، بعد السيطرة على شقيقتها مدينة سفيرودونيتسك على الضفة الأخرى لنهر سيفيرسكي دونتس، حسبما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وأوضحت الهيئة، أن القوات الروسية تستخدم المدفعية لقطع طريق الوصول إلى المدينة من الجنوب.

وأوضح التقرير أن البنية التحتية المدنية والعسكرية تعرضت لضربات، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وداخل إقليم دونيتسك، لا تسيطر القوات الأوكرانية سوى على مدينة ليسيتشانسك، على الرغم من أن الجنود الروس تقدموا بالفعل إلى ضواحى المدينة.

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