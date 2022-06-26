إغلاق جامعة كابول للفنون التطبيقية قبل اجتماع اللويا جيرجا

أعلنت جامعة كابول للفنون التطبيقية، اليوم الأحد إغلاق أبوابها حتى الثالث من يوليو المقبل، وذلك مع تحديد موعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للقبائل "لويا جيرجا".

وقالت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، إنه تم الإعلان عن الإغلاق، في بيان على الصفحة الرسمية للجامعة، بتوقيع رئيسها.

وقالت الجامعة: "يتم إبلاغ طلاب برنامج الماجستير، بالنهار والليل والمقيمين أنه من أجل عقد اجتماع اللويا جيرجا، سيتم وقف الدراسة اليوم (الأحد) حتى الثالث من يوليو".

وأضاف بيان الجامعة، أنه سيتم استئناف الدراسة في الرابع من تموز/يوليو المقبل.

ومن ناحية أخرى، تم تداول خطاب، وقعه رئيس الوزراء الملا محمد حسن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الخطاب: "ناقش اجتماع للوزراء، ترأسه الزعيم الأعلى لطالبان في قندهار، دعوات لتجمع كبير للعلماء في البلاد".

وأضاف: "تقرر عقد تجمع ضخم للعلماء من مختلف أنحاء البلاد. وتم تكليف لجنة بقيادة نائب رئيس الوزراء، الملا عبد الغني بارادار، بتنظيم الاجتماع".

وحاولت وكالة "باجوك" الأفغانية الاتصال بمسؤولين من الحكومة للتعليق، لكنها فشلت في القيام بذلك.