السجن 3 أعوام لموظف بريد اختلس 88 ألف جنيه من إمام مسجد بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، اليوم الأحد، "أ.ش.ع"، معاون بريد بخدمة العملاء، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه ماليًا 81 ألفًا و855 جنيهًا، وإلزامه برد نفس قيمة المبلغ المُختلس من حساب "أ.ح.م" إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وعزله من الوظيفة لمدة سنة.

وتعود وقائع القضية، التي تحمل رقم 18645 لسنة 2021 جنايات ثان المنتزه، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبوعمرة، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد باختلاس شخص أموال العملاء من محل عمله.

وتوصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى قيام المتهم باختلاس مبلغ مالي وقدرة 88 ألفًا و124 جنيهًا، تم تسليمهم إليه على سبيل الأمانة، لطبيعة وظيفته، حيث قام بتنشيط البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه، وعند قيامه باستبدال البطاقة المنتهية، تبين قيامه بسحب المبالغ عن طريق 101 عملية سحب من ماكينات الصرف الآلي.

وأضافت التحقيقات أن الاختلاس ارتبط بجريمته التزوير في محررات رسمية، وهي عبارة عن دفاتر التوفير للاستيلاء على المبلغ لنفسه، وعقب اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر إداري.

وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المٌقدم.