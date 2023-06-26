روسيا ترفع معدلات تكرير النفط إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أسابيع

رفعت مصافي تكرير النفط الروسية الكميات التي تعالجها إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أسابيع، مع اقتراب موسم صيانة المصافي ومنشآت المعالجة في روسيا من نهايته.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع القول إن روسيا عالجت خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو الحالي أكثر من 6ر5 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 115 ألف برميل تقريبا يوميا عن الأسبوع السابق. كما أن هذا المعدل هو الأعلى أسبوعيا منذ الأسبوع المنتهي في 12 نيسان/أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط كميات التكرير خلال الشهر المنتهي في 21 حزيران/يونيو الماضي إلى 46ر5 مليون برميل يوميا. وسجل نشاط التكرير اليومي في روسيا، تعافيا تدريجيا خلال الشهر الحالي، مع استكمال أعمال الصيانة قبل بدء فترة ارتفاع الطلب على الوقود في موسم الحصاد الزراعي والعطلة الصيفية.

وبحسب وزارة المالية الروسية، تدرس روسيا خفض الدعم المقدم لمصافي التكرير في إطار السعي لخفض الإنفاق العام في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. ويمكن أن ينخفض دعم المصافي إلى النصف خلال سبتمبر المقبل.

في الوقت نفسه، قد تسعى شركات التكرير نتيجة خفض الدعم الحكومي، لزيادة معدلات تشغيلها، بحسب فاسيلي أنششينكو الشريك في شركة الاستشارات بي وان جروب، خليفة شركة الاستشارات إرسنت يونج روسيا التي خرجت من السوق بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال أنششينكو إنه مع وضع خطط وزارة المالية في الحساب "قد تعدل شركات التكرير كميات التكرير ونقل الكميات من الربع الأخير للعام الحالي إلى الربع الثالث حتى تتمكن من الحصول على كامل الدعم قبل خفضه".

وتعهدت روسيا في وقت سابق من العام الحالي بخفض إنتاجها اعتبارا من أول مارس الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بما في ذلك قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار النفط الروسي وفرض قيود على شرائه.