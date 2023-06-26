ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيسا لمجلس الوزراء اليوناني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الحالي والمرتقب كيرياكوس ميتسوتاكيس سيعلن حكومته بحلول صباح يوم غد الثلاثاء على أبعد تقدير، بعد فوز ساحق للمحافظين في الانتخابات البرلمانية اليونانية أمس الأحد.

وقال مكتب رئيسة اليونان، إن ميتسوتاكيس سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الاثنين، وهذه هي ثاني انتخابات وطنية خلال خمسة أسابيع.

وبعد فرز 99.6% من الأصوات، حصل حزب "الديمقراطية الجديدة" بزعامة ميتسوتاكيس على 40.6% من الأصوات، وفقا لأرقام الانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية.

ويتمتع رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة في البرلمان بفوزه بـ158 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، مما يجعل حزبه أحد أقوى الأحزاب الشعبية في الاتحاد الأوروبي.

وحصل أقوى منافس لميتسوتاكيس، حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، على 17.8% من الأصوات ولديه الآن 48 مقعدا في البرلمان.

وحصل حزب "باسوك" الاشتراكي الديمقراطي على 32 مقعدا بنسبة 11.9%، بينما حصل الحزب الشيوعي اليوناني على 20 مقعدا بنسبة 7.7٪ .

وتخطى حزب "سبارتياتس" اليميني المتطرف عتبة الـ3% من الأصوات لدخول البرلمان بحصوله على 12 مقعدا بنسبة 4.6%.

ومن ناحية أخرى، حصل حزب "إلينيكي ليسيلي" الشعبوي اليميني على 12 مقعدا بنسبة 4.5% من الأصوات، وحصل حزب "نيكي" المتشدد على 10 مقاعد بنسبة 3.7% .

وحصل الحزب اليساري الراديكالي" بليفسي إليفتيرياس" على ثمانية مقاعد بنسبة 3.2% من الأصوات، متجاوزا عتبة الـ3%.