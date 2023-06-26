القبض على شخص تعدى على صديقه بسلاح ناري في المرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على شخص لتعديه على آخر بسلاح ناري مما أدى لوفاته بمنطقة المرج.



بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.



بالانتقال وسؤال زوجة المتوفي "ربة منزل - مقيمة بذات العنوان" أقرت بتلقيها اتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم.



ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجني عليه بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.



وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.