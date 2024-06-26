أردوغان يجدد هجومه على نتنياهو ويصفه بـ المريض عقليا

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قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن «خطط نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة»، مشددًا على أن «العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط عليها أولا التصدي لهذه المخططات الدموية».

وحذر من أن «وقوع الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة أسيرة لشخص مريض عقليا مثل نتنياهو يعد أمرا خطيرا وبائسا».

وأشار إلى أن «تركيا تقف إلى جانب لبنان وتدعو دول المنطقة إلى دعمه وسط التوترات مع إسرائيل»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول» التركية.

وأكمل: «إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار».